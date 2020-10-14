FINAL Aleutians East Borough Regular Election Results
Aleutians East Borough
October 6, 2020
Regular Election Results
ALEUTIANS EAST BOROUGH MAYOR
ALVIN D. OSTERBACK – 358
PAUL R. GRONHOLDT – 151
WRITE INS – 6
ALEUTIANS EAST BOROUGH ASSEMBLY
SEAT A
WARREN E. WILSON – 260
DAILEY J.N. SCHAACK – 246
WRITE INS – 8
SEAT F
JOSEPHINE “JOSY” SHANGIN – 470
WRITE INS – 13
ALEUTIANS EAST BOROUGH SCHOOL BOARD
SEAT C
HILLARY SMITH – 273
EMIL MOBECK – 237
WRITE INS – 2
SEAT D
JACKI BRANDELL – 286
BRENDA LEE WILSON – 223
WRITE INS – 2
– Tina Anderson, Clerk