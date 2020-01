LISTEN: Sand Point Lady Eagles (53) Vs. Lumen Christi Archangels (25) – Girls – January 27, 2020

Final Score: Sand Point Lady Eagles (53) Vs. Lumen Christi Archangels (25) – Girls

Download or Stream the game here (MP3): https://apradio.org/mp3/2020-01-27-lum-sdp-g.mp3 – MP3, 15MB

Game coverage courtesy of KSDP’s General Manager Austin Roof.